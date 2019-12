Bambino di 13 anni colpito dalla meningite

Un nuovo caso di meningite in Toscana, in provincia di Firenze, che però ha fatto scattare la profilassi anche nel pisano.

Nel corso della notte tra ieri ed oggi (27 dicembre) è stato segnalato alla reperibilità dell’unità funzionale igiene e sanità pubblica dell’area fiorentina da parte dell’Aou Meyer un caso di meningite da meningococco B in un paziente di 13 anni, non vaccinato per la specifica patologia. Il ragazzo risulta invece vaccinato per il meningococco C. Le condizioni cliniche del paziente, ricoverato il giorno di Natale, sono stazionarie: in un primo momento i medici si erano riservati la prognosi che è stata sciolta oggi.

Il giovane lo scorso 19 dicembre si era recato in Marocco con la famiglia partendo da Pisa con volo Ryanair alle 12 circa. Ha soggiornato nel Riad Les Nuits de Marrakech ed il 19 dicembre ha cenato con i familiari al ristorante Le Marrakchi a Marrakech.

Durante il soggiorno ha partecipato ad un’escursione, organizzata dall’hotel Riad, con noleggio di un’auto van con la presenza di una guida turistica. All’ igiene pubblica, che ha condotto l’indagine epidemiologica ancora in corso, è stato riferito che all’escursione erano presenti solo i familiari del caso indice, la guida e l’autista.

Il 23 dicembre il paziente è rientrato con i familiari in Italia al proprio domicilio con volo Ryanair delle 10,55 diretto a Pisa. Entrambi i voli hanno avuto una durata inferiore alle otto ore.

I familiari del caso sono già stati sottoposti a profilassi da parte dei sanitari del Meyer mentre per quanto riguarda i passeggeri dei due voli il caso è già stato inserito nelle specifiche piattaforme web e i sanitari stanno già raggiungendo gli altri contatti stretti da profilassare.

Complessivamente, dal 2015 ad oggi i casi di meningite sono stati 122, dei ceppi C, B, W, X, Y, e hanno causato la morte di 21 persone (l’ultima, la donna di 64 anni deceduta a Prato il 23 ottobre scorso per meningite C).