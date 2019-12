Cagnolina avvelenata nel giorno di Natale: salvata in extremis

Si chiama Mia e ha rischiato di morire avvelenata. Proprio il giorno di Natale. E’ l’ultimo caso del genere che avviene nella Piana di Lucca e in particolare a Porcari, dove in passato c’erano stati episodi simili a quello della cagnolina, che grazie alla tempestività dei proprietari e alla competenza dei veterinari si è salvata.

E’ una storia a lieto fine, sebbene molto triste, anche quella di Blackina, una cagnolina investita a Segromigno e lasciata agonizzante in mezzo alla strada, poco prima di Natale. Anche lei salvata dall’amore di qualche passante, che ne ha avuto pena, portandola alla clinica veterinaria.

Storie di amici a 4 zampe indifesi e sempre più spesso vittime della crudeltà dell’uomo. Come è stato per Mia, salvata però dall’amore dei suoi proprietari. La sua padroncina, dopo aver avuto un grave spavento, ha ringraziato pubblicamente su Facebook la clinica veterinaria La Fenice di Porcari, dove Mia è stata portata d’urgenza e salvata.

Adesso è fuori pericolo ma è rimasta in osservazione in clinica. La proprietaria non sa dire come sia accaduto. L’unica cosa certa è che Mia è stata avvelenata. Forse ha mangiato una polpetta abbandonata da qualche crudele maniaco?

Difficile dirlo, ma ora l’incubo è finito. Il giorno di Natale Mia si è presentata a casa mostrando i segni di un diffuso malessere.

“Mi rendevo conto che stava malissimo – ha scritto la sua proprietaria -: aveva la bava alla bocca, segni neurologici e priva di energia”.

La veterinaria è riuscita a convincerla che Mia stava correndo un grave pericolo e che riportarla a casa sarebbe potuto risultarle fatale. Ne è valsa la pena: “Quando sono andata a far visita per sentire come stava – si legge nel post della proprietaria – con gran sorpresa mi è stata riaccompagnata con la codina che scodinzolava e pronta per tornare a casa: è stata una brutta esperienza ma con la competenza di questa splendida dottoressa siamo riusciti a superarla”.

La cagnolina investita a Segromigno

Blackina, invece, cerca ancora i suoi proprietari dopo essere stata trovata sul ciglio della strada.

Ora si trova al canile di Pontetetto, come spiegano dalla clinica veterinaria di Lucca: “Ha subito un forte trauma cranico ma sta combattendo per rimettersi in piedi. Non ha il microchip, se qualcuno la riconoscesse contatti il canile di Pontetetto che se ne sta prendendo cura”.