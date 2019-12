Muore a 48 anni l’imprenditore Alberto Puccetti

Lutto nel mondo dell’imprenditoria lucchese. Nel giorno della vigilia di Natale è infatti scomparso Alberto Puccetti, impresario edile molto noto e apprezzato in città. Puccetti se n’è andato all’età di 48 anni per un arresto cardiaco. A darne notizia è stato l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini.

“Se n’è andato in un attimo – si legge in post firmato da Marchini e pubblicato sulla pagina Facebook Il mondo di Claudio Marchini Onlus -. Era uno degli amici di Claudio. Hanno giocato a calcio insieme, hanno lavorato per due anni insieme, in ufficio era uno spasso con loro, avevano sempre la battuta pronta. Erano così, spensierati, goliardici, tranquilloni”.

“Non scorderò mai – prosegue Marchini – Alberto quando nel 2015 chiamai a raccolta tutti gli amici di Claudio per sistemare un po’ il cimitero dell’Arancio, dove Claudio riposava, arrivò col bobbino e lavorò tutto il giorno, insieme ad una trentina di amici, per rifare tutti i viali, rimuovemmo il vecchio ghiaino e mettendo quello nuovo, lui andava su e giù col bobbino portando la ghiaia, gli altri a spalare. Alberto era così, era di cuore, aveva un grande cuore, che forse questa volta lo ha tradito”.

“Ora li vedo giocare insieme nelle praterie del cielo partite infinite di pallone con gli altri amici che nel tempo, prematuramente, hanno raggiunto Claudio – conclude Marchini -. Mi raccomando non fate incavolare il Signore che comanda lassù, vi potrebbe mandare al piano di sotto, piuttosto infuocato, anche se sono convinto che la fareste anche a Lui. Vi porterò sempre nel mio cuore“.