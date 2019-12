Si ribaltano con l’auto dopo lo scontro: grave bimbo

Tre feriti tra cui il più grave è un bambino di appena 5 anni. E’ questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 16 di oggi (27 dicembre) a Spianate, all’incrocio tra la via provinciale Livornese e via Mazzei, un punto pericoloso e dove già in passato si sono verificati gravi incidenti.

Per cause che sono in corso di accertamento, due auto si sono scontrate semi-frontalmente in corrispondenza dell’incrocio. Una delle due vetture, dopo l’urto, si è ribaltata.

All’interno c’era una famiglia di origini cinesi: due genitori e il loro figlio piccolo, che sono usciti dall’abitacolo grazie all’aiuto di una squadra di vigili del fuoco inviata sul posto dal 118, che ha condotto i feriti all’ospedale.

A preoccupare di più sono le condizioni del bambino, che si trovava in braccio alla madre quando è avvenuto l’incidente. Il piccolo ha sbattuto la testa ed è stato condotto al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.