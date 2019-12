Suonano alle porte delle case con il kit degli scassinatori

Suonava ai campanelli delle abitazioni di San Concordio, adducendo come scusa di cercare un’amica ma di non sapere con precisione il suo indirizzo. In realtà il 13enne, in compagnia di un altro coetaneo, sinti di origini, avrebbe avuto ben altri intenti.

Questo almeno secondo la polizia che dopo aver ricevuto la segnalazione di un residente nella zona ha rintracciato i due minorenni, trovandoli con due zaini al cui interno c’erano attrezzi per lo scasso: gli strumenti utilizzati in genere per scassinare le serrature.

C’erano infatti alcuni grossi cacciaviti e un cerchio di plastica dura che in effetti viene utilizzato proprio per quello scopo.

I due ragazzi grazie ai servizi sociali sono stati affidati ad una comunità per minori mentre gli oggetti che avevano sono stati sequestrati. Sono in corso gli accertamenti per rintracciare i loro genitori e per valutare se denunciarli.