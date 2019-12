Max, trovato morto il cane che aveva mobilitato il web

Per lui si era mobilitata non sono la sua famiglia ma anche il popolo del web, tutti alla ricerca di qualche traccia di Max, il Golden Retriever che era scomparso esattamente un mese fa sulle rive del fiume Serchio.

Dopo un mese, le speranze di ritrovarlo sano e salvo sono sparite del tutto all’improvviso nelle ultime ore. Max, purtroppo, è stato ritrovato morto.

“Nonostante il dolore sia assordante – scrivono i proprietari di Max – vogliamo ringraziare tutti coloro che in questi 29 giorni dalla scomparsa si Max hanno trovato il tempo di sostenerci e aiutarci. Vogliamo dirvi grazie: a chi a segnalato,a chi ha messo i volantini,ha chi ha cercato,a chi ha sperato e pregato insieme a noi che Max potesse ritornare a casa sano e salvo”.

“Vogliamo inoltre ringraziare chi ci sostenuto con gli articoli di giornale sia cartaceo che online – aggiungono -. In questo momento di profondo dolore per la perdita di Max, ci consola sapere che insieme a noi e ai volontari delle ricerche ci sono state persone come tutti voi che ci avete aiutato e sostenuto. Abbiamo sperato e cercato incessantemente senza che nessuno si risparmiasse a tal proposito ci sentiamo dal profondo del cuore di dirvi: sinceramente grazie per aver cercato di riportare a casa Max. Ciascuno di noi porterà un pezzetto di Max nel suo cuore per sempre. Grazie di cuore a ognuno di voi che amato e cercato Max come se fosse anche un po’ suo”.