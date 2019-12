Sorprende i ladri a rubare nell’auto del padre e ne fa arrestare uno

Ha sorpreso un ladro a rubare con un complice nell’auto del padre in sosta in via Coppino a Viareggio e lo ha fatto arrestare. E’ accaduto nella tarda serata di ieri, interno alle 22,30. A quell’uomo l’uomo ha dato l’allarme dopo aver visto due stranieri intenti a rubare nella vettura.

Immediatamente una volante è giunta sul posto notando i due uomini che alla vista degli agenti hanno iniziato a scappare: uno è riuscito a far perdere le proprie tracce; mentre l’altro ha tentato di dileguarsi attraverso la passerella che oltrepassa il canale Burlamacca.

Gli agenti si sono messi all’inseguimento a piedi dell’uomo che nel frattempo era riuscito a raggiungere il lato opposto del lungo molo Del Greco.

In quel frangente transitava da lì una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri che, notando l’inseguimento, ha aiutato gli agenti ed insieme agenti e militari sono riusciti a bloccare ed arrestare il malvivente.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di alcuni oggetti trafugati all’interno della vettura, che sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, è stato condotto negli uffici del commissariato ove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo che si è tenuto nella mattinata di oggi al tribunale di Lucca.

L’uomo ha patteggiato 4 mesi di reclusione (pena sospesa). Sono in corso indagini al fine di identificare anche il secondo autore del furto.