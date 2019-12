Un vero e proprio raid messo a segno da almeno due malviventi a Segromigno in Monte. Quattro case visitate la sera della vigilia di Natale e non certo per portare regale.

I ladri stavolta sono stati ripresi da una telecamera piazzata in salotto dal proprietario di una delle case prese di mira. L’aveva installata per sorvegliare i suoi cani e gatti a distanza e in quei video compaiono le figure di almeno due uomini, vestiti con tute e con il volto travisato da sciarpe.

di 2 Galleria fotografica Ladri ripresi dalle telecamere durante il raid



L’identikit dei ladri è scarno, perché i malviventi hanno usato tutte le premure del caso, ma il video è stato mostrato ai carabinieri che indagano sul raid.

Nel caso specifico i malviventi, dopo essersi accorti della presenza della telecamera l’hanno rotta ma hanno lasciato il registratore sul posto, da cui poi sono stati estrapolati i video.

Nelle quattro case visitate a Segromigno i ladri hanno fatto un magro bottino: zona bersagliata dalle bande, i proprietari sono abituati a lasciare poco o nulla di incustodito nelle case.

In tutti i casi, tuttavia, hanno lasciato danni, rompendo infissi o porte d’ingresso e lasciando la devastazione in casa proprio nella notte di Natale.

E’ stato infatti rientrando a casa che i proprietari si sono accorti dei furti e hanno dato l’allarme.

I carabinieri indagano su questi episodi e su diversi altri avvenuti nelle stesse ore qui, ma anche nel territorio di Altopascio, in particolare a Spianate dove sono state svaligiate tre case.

A Pieve San Paolo, in via di Tiglio, una banda di ladri nel tardo pomeriggio di ieri (28 dicembre) ha tentato il furto in una abitazione già visitata alcuni mesi fa. Per fortuna non ci sono riusciti anche se il proprietario ha dovuto fare i conti con altri danni provocati durante l’incursione.