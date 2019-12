Tempo generalmente sereno nella settimana che conduce al 2020. Questo secondo le previsioni del Lamma.

Domani (30 dicembre) il tempo sarà sereno o poco nuvoloso con vento da nord-est in generale attenuazione a deboli con rinforzi sui rilievi meridionali. Temperature stazionarie o in calo nei valori minimi con possibili gelate su vallate e pianure interne.

Martedì, giorno di San Silvestro, previsto tempo sereno al mattino con nubi sparse in aumento nel pomeriggio e in serata, mercoledì l’anno comincia con il cielo poco o parzialmente nuvoloso nottetempo e in mattinata per nubi basse o nebbie sulle zone costiere e in generale sulle zone occidentali, in dissolvimento. Prevalenza di cielo sereno nel resto della giornata.

Giovedì poco nuvoloso con possibili nebbie e nubi basse al primo mattino; in serata, invece, modesto aumento della nuvolosità sulle zone occidentali.