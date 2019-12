In ospedale una donna travolta da un’auto in via Mammianese

Paura per uno scontro intorno all’ora di pranzo oggi (29 dicembre) in via Mammianese a Marginone, frazione di Altopascio.

Per cause al vaglio dei carabinieri della locale stazione una donna a piedi è stata travolta, nei pressi della farmarcia, da un’auto proveniente da Montecarlo. Sul posto è stato necessario l’intervento dei mezzi sanitari inviati dalla centrale unica del 118.

La ferita, per la dinamica del sinistro, è stata condotta in codice rosso all’ospedale San Luca per le conseguenze dell’incidente ma le condizioni, pur serie, non sono apparse particolarmente gravi all’ingresso della struttura sanitaria lucchese.