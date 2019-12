Marijuana e ketamina nell’auto, denunciato un 19enne.

A fermarlo, sulla autostrada A12, una pattuglia della sottosezione di Viareggio della Polstrada di Lucca in prossimità del casello di Carrara. Il giovane, nato a Genova, è stato trovato a bordo di una Ford Fiesta, condotta da un suo amico, in possesso di oltre 10 grammi in tutto di droga.

I poliziotti hanno chiesto ai due cosa stessero facendo, senza ricevere da loro risposte convincenti. A quel punto gli investigatori hanno approfondito i controlli, trovando la droga nelle tasche dei pantaloni e negli slip del giovane.