Minaccia la madre per avere soldi e insulta la polizia

Era stato colpito dal provvedimento di allontanamento dai suoi familiari, che da qualche tempo maltrattava con continue richieste di denaro.

Ma l’altra sera, nella notte fra venerdì e sabato, il figlio violento, un 45enne residente a Lucca, è stato arrestato per nuove minacce e maltrattamenti alla madre che lo era andato a prendere in auto nelle vicinanze di casa su richiesta dell’uomo.

La donna forse sperava di rappacificarsi con il figlio, dopo averlo nuovamente accolto per le feste alla vigilia di Natale, e invece poco dopo è stata costretta, molto spaventata dall’atteggiamento del figlio, a cambiare idea. Il giorno di Natale, infatti, sono ricominciate le richieste di denaro per comprare la birra da parte del figlio, dipendente dall’alcol. Il giorno dopo, di ritorno dal locale dal quale si era fatto venire a prendere, le nuove minacce che hanno costretto la donna a chiamare gli agenti, per una scena fotocopia rispetto a quella di quattro mesi fa.

Ma è stato all’arrivo degli agenti che l’uomo, visibilmente ubriaco, ha peggiorato se possibile ancora di più la sua situazione. Infatti oltre che contro la madre ha iniziato a inveire e ad offendere gli agenti intervenuti.

Durante il loro intervento, poi, ha continuato a minacciare la madre, insultandola e alzando le mani come se avesse l’intenzione di percuoterla ed è stato infine arrestato per maltrattamenti, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto era iniziato nella tarda serata del 27 dicembre scorso, quando la donna si era ritrovata faccia a faccia con il figlio. Era andata a prenderlo con la sua auto su richiesta dell’uomo ma quando era salito a bordo aveva iniziato a chiederle dei soldi.

Ad un certo punto di fronte a quelle minacce proseguite anche a casa la donna ha chiamato il 113. Per l’uomo oggi (30 dicembre) si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo attenderà il processo in carcere, in quanto è stata disposta la custodia cautelare.