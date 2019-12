Scoppia un televisore, paura a Maggiano

Alba con tanto spavento per una famiglia residente in via dei Casanova a Maggiano per l’esplosione di un televisore che ha scatenato un principio di incendio nell’appartamento.

Pronto l’arrivo dei vigili del fuoco sul posto che hanno immediatamente spento le fiamme e messo in sicurezza la stanza. Per fortuna l’esito è di qualche danno e pareti annerite ma nessun ferito né intossicato.