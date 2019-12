Trovato con la droga: 19enne sarà rimpatriato

Si aggirava con fare sospetto nella zona di Cerasomma.

Un 19enne, di origine tunisina, è finito nella rete delle volanti: controllato dagli operatori è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, verosimilmente per fini di spaccio.

Inoltre non era in regola con le norme sul soggiorno ed era già noto alle forze di polizia. Per questo sta per essere accompagnato al Cpr di Torino per il successivo rimpatrio.