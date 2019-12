Grave incidente ad Altopascio nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15,30 in via delle Cerbaie all’incrocio con via Caduti di Nassiriya, all’altezza dell’ex supermercato Conad.

Per cause al vaglio della polizia municipale di Altopascio, intervenuta sul posto con il coordinamento del comandante Italo Pellegrini, si sono scontrati un’auto condotta da una donna di 31 anni, con a bordo i due figli, con uno scooter.

Ad avere la peggio il conducente dello scooter. Sul posto, inviate dalla centrale unica del 118, l’auto medica e l’ambulanza della Croce Verde di Porcari. I sanitari hanno valutato immediatamente le condizioni del ferito, un 27enne di Altopascio, apparse gravi per i numerosi traumi. Per questo è stato necessario allertare l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato proprio sulla strada a due passi dall’incidente, per il trasporto all’ospedale di Careggi a Firenze.

Lo scontro fra la Volkswagen Tiguan, condotta dalla donna, e lo scooter è stato violento. Subito intorno al luogo dell’incidente e durante i soccorsi si è creato in zona un capannello di curiosi, interessati alla sorte dei feriti, entrambi residenti nella zona. La necessità dei soccorsi e dei rilievi sul luogo dell’incidente ha creato anche qualche coda e qualche disagio nel traffico di San Silvestro in attesa di cene e veglioni.

Un altro incidente, dunque, nella zona molto spesso interessata da sinistri del genere le cui cause, però, saranno gli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto a vagliare nelle prossime ore.