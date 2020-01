In fiamme magazzino edile sulla Sarzanese

Una nottata indolore sul fronte dei botti di Capodanno, il lavoro per i vigili del fuoco c’è stato invece questa mattina (1 gennaio) intorno alle 7,20 quando le squadre sono state impegnate su un incendio a Santa Maria a Colle, sulla Sarzanese.

Le fiamme sono partite, per cause ancora da stabilire, in un magazzino edile accanto al Bar La Salute a Maggiano. Pronto l’intervento che ha evitato che l’incendio si estendesse poi sono iniziate le operazioni di bonifica che sono andate avanti fino alle 9 del mattino.

Tanti i danni alla struttura e al materiale ma per fortuna nessun ferito nell’episodio.