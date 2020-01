L’anno si apre con un grave incidente sull’Aurelia a Pietrasanta, all’incrocio con via della Gora. Per cause al vaglio della polizia municipale di Pietrasanta e dei carabinieri si sono scontrate perpendicolarmente una Fiat Panda di colore rosso e una Renault colore scuro.

Un impatto violento che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere il conducente della Panda, un anziano di 89 anni della zona.

Foto 2 di 2



Le sue condizioni ai sanitari inviati dalla centrale unica del 118 sono apparse subito gravi tanto che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che ha trasportato l’anziano all’ospedale di Cisanello in codice rosso.

Solo lievi ferite per il giovane alla guida dell’altra vettura.