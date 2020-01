Borse, giacchetti, cinture, un bottino di oltre 30 pezzi, ovviamente tutti contraffatti. Questo il risultato del sequestro fatto ieri, mercoledì (1 gennaio) dalla pattuglia a cavallo della polizia municipale, sul Lungo Molo Del Greco.

Questo è solo l’ultimo degli ottimi risultati ottenuti dalla pattuglia attiva due volte a settimana: “I servizi si concentrano il sabato e la domenica e nei giorni di mercato – spiega l’assessore alla libertà urbana Maurizio Manzo – in estate sono in spiaggia e nelle pinete, in inverno nei mercati, sulle marine e in passeggiata. Ovviamente la pattuglia a cavallo è maggiormente efficace laddove i mezzi a quattro ruote non arrivano”.

“Il sequestro di ieri non era facile, sia perché con i cavalli non sempre si riesce a portare via la merce, sia per la quantità di gente presente sul molo – continua Manzo – e sia cavalli che cavalieri devono stare molto attenti nelle zone di maggior traffico veicolare o di afflusso di pedoni”.

Per quanto riguarda la pineta di Levante la pattuglia si concentra nei luoghi frequentati dai turisti, attraversandola dai monti verso il mare: al normale controllo si aggiungono le segnalazioni per alberi caduti, strade ostruite, rifiuti abbandonati. Ovviamente il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Segnalazioni ma anche codice della strada, con 90 sanzioni elevate negli ultimi mesi.

“Il servizio – assicura l’assessore Manzo – non solo continuerà nei prossimi anni, ma verrà anche implementato. Un ringraziamento va alla comandante Pagni e agli agenti delle municipale: grazie al loro impegno il commercio abusivo è sempre meno presente nelle nostre strade”.