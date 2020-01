Meteo, Epifania di sole e pioggia il 7 gennaio

Previsto un weekend dall’inizio parzialmente nuvoloso, soprattutto nelle regioni centrali. Secondo 3BMeteo, a Lucca, domani (3 gennaio), i cieli saranno prevalentemente coperti, salvo qualche apertura durante il pomeriggio. Piccole precipitazioni per la notte. Temperatura variabile tra i 4 e i 13 gradi.

Miglioramenti per sabato (4 gennaio), con alcune schiarite. Temperatura massima di 13 gradi. Non sono previste piogge.

Tempo di sole splendente previsto invece per il ponte della Befana (domenica 5 e lunedì 6 gennaio), con temperature medie ‘gelate’: massima 11 gradi, minima 1 grado.

Rientro a lavoro meno conciliante: piogge in arrivo per martedì mattina (7 gennaio), in riassorbimento durante la giornata. Temperatura minima di 4 gradi e massima di 13.