Due ladri in manette dopo il raid in locali e negozi

Due ladri in manette dopo il raid notturno a Viareggio. Ad arrestare i due sono stati i carabinieri che li hanno sorpresi mentre tentavano il secondo colpo.

Nei guai sono finiti Taounfike Safidine, 20 anni, di origini marocchine e Paul Luisotti, del Sierra Leone, di 36 anni.

I due sono stati sorpresi dai militari dell’Arma mentre rovistavano all’interno del locale Trocadero, in pineta di ponente, nel tentativo di rubare qualcosa, in cui si erano poco prima introdotti dopo aver forzato una porta.

Successivi accertamenti hanno poi consentito di appurare che i due malviventi, ancora prima, avevano tentato di introdursi in un negozio di telefonia in via Battisti, provando a sfondare la vetrata, ma erano stati messi in fuga dal titolare che si era accorto dell’accaduto ed aveva subito avvisato i carabinieri.

I due, quindi, hanno trascorso la nottata in camera di sicurezza con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e questa mattina, a seguito dell’udienza di convalida al tribunale di Lucca, sono stati sottoposti all’obbligo di firma con richiesta dei termini a difesa.