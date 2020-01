Falso corriere tenta truffe agli anziani

Un inizio 2020 all’insegna delle truffe a Lucca. I malviventi se ne stanno davvero inventando di tutti i colori. E dopo la truffa della finta suora che finge di conoscere le proprie vittime e di voler entrare in casa per confessarle, spunta anche il raggiro del finto corriere.

E’ accaduto ad alcuni anziani di Lucca, negli ultimi giorni. Stando a quanto raccontate dalle vittime, il finto corriere chiama a casa le loro vittime prescelte e spiega di stare arrivando per la consegna di merce, ordinata prima di Natale da alcuni parenti che avevano lasciato l’indirizzo dell’anziano malcapitato.

Così è accaduto in particolare ad una pensionata che si è vista contattare da un malvivente per una fantomatica consegna di farina. In casa però, al momento dell’indesiderata telefonata, c’era il fratello della vittima. Ha preso la cornetta del telefono e chiesto spiegazioni. A quel punto il truffatore ha riagganciato.