Guida auto rubata senza la patente: denunciato

Sono finiti nei guai dopo essere stati pizzicati a bordo di una Fiat Punto rubata il giorno prima a Castelnuovo di Garfagnana. Il nucleo radiomobile dei carabinieri ha denunciato per il reato di ricettazione in concorso e segnalato al prefetto di Lucca per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate all’uso personale E. A., 29enne marocchino, senza fissa dimora, nullafacente e pregiudicato e B. H. 24enne di Gallicano, libero professionista e pregiudicato.

Il primo è stato inoltre deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida senza aver mai conseguito la patente.

Durante la scorsa notte, una pattuglia del nucleo radiomobile nel corso di un controllo in via Roma a Gallicano ha notato transitare una autovettura Fiat Punto segnalata come provento di furto perpetrato ad opera di ignoti nella serata del giorno precedente in Castelnuovo di Garfagnana.

I militari hanno fermato immediatamente il veicolo alla cui guida è stato trovato il giovane marocchino che era in compagnia dell’altra persona. Sul posto i militari hanno eseguito tutti i controlli del caso che hanno permesso di appurare che il conducente era privo della patente di guida perché mai conseguita nonché si era messo alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta alla pregressa assunzione di bevande alcoliche, accertata a seguito di controllo con l’etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,09 grammi al litro.

Inoltre all’interno dell’abitacolo della macchina rubata, nella disponibilità di entrambi, è stata rinvenuta una dose di 0,30 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina sottoposta a sequestro amministrativo. Al termine di tutte le verifiche l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.