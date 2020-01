Ruba gasolio da un camion: arrestato

Rubava gasolio da un camion: arrestato. In manette è finito Edison Noni, 30 anni, di origine albanese, sorpreso dai carabinieri in località Cotone a Viareggio.

L’uomo, stando a quanto ricostruito, si era recato con il suo furgone nei pressi di via Scirocco dove si era avvicinato ad un camion parcheggiato in zona.

Dopo aver forzato il tappo del serbatoio del mezzo pesante, lo straniero ha iniziato a rubare il gasolio contenuto all’interno, travasandolo in alcune taniche attraverso un tubo di gomma.

I militari dell’Arma hanno notato il furgone dell’uomo parcheggiato sul ciglio della strada in modo sospetto e, avvicinandosi per il controllo, hanno sorpreso lo straniero mentre era intento a caricare sul proprio mezzo le taniche appena riempite di gasolio.

Colto all’improvviso, il ladro non ha potuto fare altro che arrendersi ai carabinieri ed è stato condotto in caserma dove è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di furto aggravato.

I militari dell’Arma hanno inoltre recuperato tutte le taniche di gasolio, per un totale di 65 litri circa, che sono poi state restituite al legittimo proprietario.

Il ladro invece ha trascorso la notte nella camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta questa mattina al tribunale di Lucca. L’uomo è stato colpito dall’obbligo di firma e di dimora nella sua abitazione dalle 23 alle 6, in attesa della prossima udienza del processo dopo la richiesta dei termini a difesa.