Un film per ricordare Leonardo, travolto e ucciso da un furgone

Un omaggio in cinema a Leonardo Ghivizzani, il 54enne travolto e ucciso da un furgone mentre camminava in via delle Fornacette il 20 dicembre scorso.

Per ricordare il socio drammaticamente scomparso il Circolo del Cinema proietta il 20 gennaio prossimo, ad un mese dalla scomparsa, un film di Buster Keaton che Leonardo amava tanto. Prima della proiezione ci sarà un momento per ricordarlo: l’appuntamento è nel complesso di S. Micheletto.