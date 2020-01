Frane e cadute massi per il maltempo, via agli interventi in Valle

Un investimento da 76mila euro per la messa in sicurezza delle strade della Valle del Serchio. È questo il progetto della Provincia di Lucca, che intende intervenire sulla viabilità a seguito dei danni provocati dal maltempo degli scorsi 21 e 22 dicembre. Giornate di vento e pioggia intensa che hanno causato disagi, con l’ente provinciale che adesso procederà nella messa in sicurezza del territorio

Il progetto prevede la rimozione delle alberature cadute e pericolanti e del materiale presente sulla carreggiata e la messa in sicurezza dei versanti.

Dalla frana nel comune di San Romano fino ai danni sulla Ludovica: sono tanti i tratti interessati dall’ondata di maltempo del fine 2019.

I danni del 21 dicembre

Sulla Sp 16 di San Romano si è verificata una frana in località Casetta in Canadà che ha causato l’interruzione della viabilità. Sulla Sp 2 Ludovica, nei pressi del Ponte alla Celetra, si è verificato la caduta di alcuni grossi massi dalla scarpata di monte della strada che sono finiti sulla carreggiata. Sulla Sp 2 Ludovica, nei pressi della curvone di Rivangaio, si è verificata una frana dal versante di monte con trascinamento di alberature e materiale terroso e lapideo che ha interessato parte della corsia di transito direzione Lucca.

Sulla Sp 56 della Valfegana, in località Piangrande, si è verificata una frana dal versante di monte con trascinamento di alberature e materiale terroso che ha interessato parte della carreggiata destinata al transito. Sulla Sp 10 di Arni, in località Risvolta, a causa di una ostruzione si è verificata la fuoriuscita di un canale di sgrondo, che si è riversato sulla sede stradale, mettendo a rischio la stabilità del corpo stradale di valle. Sulla Sp 55 di Boveglio, poco dopo l’abitato di Benabbio, si è verificata la caduta di diversi massi dalla scarpata di monte che hanno interessato la carreggiata stradale. Sulla Sp 56 della Valfegana, nei pressi del chilometro 10+100, si è verificata la caduta di due grossi massi che hanno interrotto la transitabilità della strada. Nella caduta i massi hanno innescato altri fenomeni di caduta massi e di franamento.

I danni del 22 dicembre

Sulla Sp 72 del Passo delle Radici, via Marconi (abitato di Castelnuovo di Garfagnana) con frana fra la suddetta strada e la comunale di via della Rimembranza, con materiale inerte franato ed in precario equilibrio sulla sommità del muro di controripa, causando una situazione di pericolo immediato per la sicurezza.