Incendio in casa, nel rogo muoiono 4 gatti e un cane

Per gli animali che si trovavano in casa non c’è stato niente da fare: 4 gatti, un cane e alcuni pappagallini sono morti in un incendio di un abitazione in via del Colletto a Camporgiano, scoppiato nella tarda serata di ieri (4 gennaio).

Era quasi mezzanotte quando gli abitanti della zona hanno dato l’allarme vedendo le fiamme anche da lontano. Sul posto sono piombati i vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana.

In casa fortunatamente non c’era la proprietaria che da qualche giorno si trova ricoverata all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana.

Nel rogo è andata distrutta la cucina, forse a seguito di un corto circuito. Nonostante l’impegno i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio non sono riusciti a mettere in salvo gli animali. Sul posto, per gli accertamenti del caso sono giunti anche i carabinieri.