Postamat fatto saltare: “Un boato fortissimo ci ha svegliato”

Un forte boato, come quello di una bombola di gas che esplode. A Pontetetto l’hanno sentito in molti stanotte. Era il frastuono del postamat fatto saltare in aria da una banda di malviventi che ha rubato il forziere alle Poste.

“Abbiamo sentito questo botto fortissimo, ci siamo svegliati tutti qui nelle case davanti – raccontano da una casa di fronte alla Posta – . Tanto che volevamo chiamare i carabinieri, ma poi abbiamo pensato fosse qualche ragazzo con un botto. Il botto ci ha svegliato tutti, ci siamo tutti affacciati per vedere cosa fosse successo. Ma nessuno è sceso a vedere, anche perché con il rimbombo non si capiva bene da dove arrivasse il rumore. E’ stata un’esplosione fortissima, ci ha messo molta paura”.

“E’ successo verso le tre – raccontano altri abitanti di Pontetetto – siamo stati venti minuti in giro per casa, ci siamo spaventati molto. Volevamo chiamare i carabinieri ma immaginavamo fosse un botto come quelli che si sentono a capodanno. Non è mai successo niente di simile in passato, Pontetetto è una zona tranquilla. Siamo sconvolti”.

“Io sto vicino al Franchi alimentari – racconta un altro passante -, non ho sentito nulla ma mia mamma si è svegliata molto spaventata. Stamani quando sono uscito ho visto tutto spaccato”.