Scontro tra auto alla rotatoria di via Romana

Forse ha accusato un improvviso malore l’uomo di 55 anni che alla guida di un’auto è andato a scontrarsi contro un’altra vettura, sulla via Romana a Lucca, in corrispondenza della rotatoria con via Dante Alighieri.

E’ il sospetto dei medici del San Luca che in serata ne hanno disposto il trasferimento per le cure necessarie all’ospedale Cisanello di Pisa, per un sospetto di ictus.

L’incidente è avvenuto attorno alle 20,10 per cause che comunque sono ancora in fase di accertamento. Non è escluso tuttavia che l’uomo possa essersi sentito male già alla guida e che abbia così provocato l’incidente.

Il 118 lo ha trasferito in ambulanza al pronto soccorso del San Luca (non risultano infatti altri feriti nell’incidente), con leggere escoriazioni a seguito dello scontro. A preoccupare di più tuttavia sono state le condizioni di salute dell’uomo che presentava i sintomi di un ictus.