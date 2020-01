Altopascio, muore storica commerciante

Altopascio perde un pezzo di storia. È lutto nella cittadina del Tau per la scomparsa di Enza Baldasseroni, proprietaria della Profumeria Botti. Enza è deceduta ieri (7 gennaio) all’età di 91 anni, lasciando un vuoto nella comunità altopascese, che adesso piange la sua storica e amata commerciante.

Enza, sempre a fianco di suo marito Leo, ha gestito il negozio nel cuore del paese in via Cavour per 65 lunghi anni. Una dimostrazione di come l’amore per il proprio paese e la propria comunità non conosca età. Un esempio per tutti ad andare avanti e reinventarsi sempre.

Non una semplice profumeria-cartoleria: la bottega Botti è una delle attività più antiche del paese di Altopascio. Un punto di riferimento per i cittadini del paese, con le varie generazioni che sono cresciute con Enza e Leo.

Enza Baldasseroni lascia il marito Leo, la figlia Gloria, il genero Manlio, la nipote Anna con il marito Tommaso e Emma, la cognata Loriana e tutti gli altri parenti.

L’ultimo saluto a Enza si è svolto oggi pomeriggio (8 gennaio) nella chiesa parrocchiale di Altopascio. Dopo la messa, la salma è stata accompagnata al cimitero locale.