Centauro si schianta contro un’auto in A11

Brutto incidente questa mattina (8 gennaio) in A11, poco dopo le 7. Un centauro è rimasto ferito in modo serio dopo lo scontro con un’auto mentre stava percorrendo il tratto autostradale in territorio del comune di Lucca.

Ricevuto l’allarme, il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza. Il conducente della moto è stato portato in codice rosso, ma soltanto per dinamica all’ospedale San Luca di Lucca. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.