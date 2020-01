Entrano in una casa e rubano due barboncini

Entrano in una casa a Guamo e trafugano due barboncini.

È successo nella serata di ieri (7 gennaio) e a riferirlo è il consigliere comunale della Lega di Capannori, Salvadore Bartolomei: “Mi viene riferito – dice – che stasera in zona Guamo, dei malviventi si siano introdotti in una abitazione privata e abbiano portato via due barboncini”.

“Chiunque sia in grado di fornire informazioni – dice – contatti le autorità competenti. Affinché loro possano tornare nella propria casa e chi li presi nelle patrie galere”.