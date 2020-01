Un incendio di vaste proporzioni ha interessato questa notte il colorificio Bevilacqua di via Ingrellini a San Conocrdio. Le fiamme sono divampate dalle 3,40 circa e sul posto sono in azione anche questa mattina quattro squadre di vigili del fuoco.

Il rogo ha devastato il deposito, a due passi dai binari della ferrovia. Sul posto si sono recati anche i tecnici dell’Arpat e il sindaco Alessandro Tambellini.

di 12 Galleria fotografica incendio al colorificio Bevilacqua di San Concordio









La struttura, su cui si sta lavorando ancora, è praticamente rimasta distrutta. Sul posto è stato fatto arrivare anche personale del 118. Non ci sono stati intossicati ma è stato consigliato ai residenti della zona di tenere le finestre ben chiuse. Sul posto insieme all’Arpat si sono recati anche i tecnici della prefenzione dell’Asl per verificare eventuali rischi per l’ambiente

E’ stata invece prestata assistenza al titolare dell’azienda che ha avuto un malore per lo choc quando è arrivato sul posto e ha visto il suo colorificio distrutto dalle fiamme.

Il bilancio dei danni è pesante: il magazzino è stato completamente danneggiato, mentre il negozio al dettaglio, essendo stato soltanto lambito dalle fiamme, è rimasto annerito ma non ha riportato problemi strutturali.