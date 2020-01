Incendio al colorificio, il sindaco: “Finestre chiuse e niente panni stesi”

C’era anche il sindaco Alessandro Tambellini stanotte sul luogo dell’incendio al colorificio Bevilacqua di San Concordio. Per valutare le possibili conseguenze per la salute pubblica per il rogo in una ditta in cui si trattano vernici.

“Questa notte – dice il primo cittadino – mi sono recato al colorificio Bevilacqua di San Concordio dove si è verificato un grave incendio. Fortunatamente la struttura era edificata in modo idoneo e il fuoco non ha attaccato i magazzini. C’è bisogno però di qualche precauzione e in mattinata firmerò un’apposita ordinanza”.

“Invito i cittadini della zona, nel raggio di 500 metri dal luogo del rogo, per tre giorni consecutivi a tenere le finestre chiuse nel caso avvertano odore intenso di fumo. Nello stesso raggio si dovranno detergere le superfici esterne delle abitazioni, non dovranno essere stesi panni fuori ad asciugare e le verdure colte dagli orti dovranno essere lavate bene prima di essere consumate”.

“Ringrazio i vigili del fuoco – conclude – che sono intervenuti tempestivamente riuscendo a domare le fiamme evitando danni peggiori”.