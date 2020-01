Banda ruba alla sede del mercato del baratto

“E’ come rubare le offerte in sagrestia”, hanno commentato in molti e in effetti il paragone è più che ‘azzeccato’ quando si parla ladri capaci di derubare perfino Lillero, il mercato del baratto in via Traversa Parezzana a Capannori.

La banda che ha preso di mira l’associazione, infatti, non si è risparmiata: tirando giù il portone di ingresso ha aperto un cassetto contenente il denaro raccolto con un evento benefico di Natale e ha portato via anche una cassa con microfono appartenente all’associazione.

Il colpo, che dovrebbe risalire al 30 dicembre scorso, è stato scoperto dall’associazione il 31 dicembre, che adesso deve fare i conti con il danno. E infatti il mercato di sabato (11 gennaio) dovrà saltare. “Purtroppo abbiamo una brutta notizia da darvi – recita il post sulla pagina Fb dell’associazione -, nella notte del 30 dicembre Lillero è stato derubato. A causa di questo non riusciremo a riprendere con l’operatività sabato (11 gennaio)“.

L’associazione Lillero però ‘non demorde’ e sabato 24 gennaio organizza al Prodotto non conforme (Pnc) un aperitivo solidale: “Utilizzeremo una parte delle entrare – dice l’associazione – per riparare i danni alla sede causati dal furto. Prevediamo una riapertura dell’attività il 25 gennaio. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti verranno comunicati sui nostri social“.