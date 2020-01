E’ la sesta volta in 13 anni di apertura che il bar del Sole finisce nel mirino delle bande. Al Mercato del Carmine c’è stato un altro raid nella notte. A farne le spese oltre al locale di Ernesto Caiazzo e Monica Marconi anche il vicino frutta e verdura, dove però i ladri hanno fatto un buco nell’acqua, non riuscendo a trovare nulla di valore.

I malviventi sono riusciti ad entrare nelle due attività passando dal ponteggio del cantiere limitrofo. Armati di spranghe e oggetti per lo scasso, hanno sventrato le vetrate a colpi. Facendo poi razzìa, perfino di bottiglie di liquori.

“Non sappiamo davvero più come difenderci da questi assalti – commenta esasperato il titolare del Bar del Sole -: arrivare al lavoro alle 7 del mattino e trovare la devastazione toglie veramente voglia e fiducia nel fare”.

Le telecamere di cui è dotata l’area potrebbero aver ripreso qualcosa: i video saranno acquisiti dalla polizia che di primo mattino si è recata in via Nuova per fare un sopralluogo. Il bottino è ancora da accertare con precisione.

Pochi, invece, per ora, gli elementi. I malviventi hanno rubato il fondocassa del bar del Sole e hanno portato via alcuni liquori, oltre a lasciare danni non irrilevanti alla vetrata d’ingresso.

Stesso copione messo a segno al vicino negozio di frutta e verdura, anche quello già visitato in passato dai ladri: qui però i malviventi non hanno portato via niente.

Nessuno sembra essersi accorto di nulla e i due negozi non sono dotati di allarme: un lavoro facile facile dunque per i ladri che sono fuggiti senza lasciare traccia.