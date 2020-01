Lucca, morto don Samuele Tognarelli

Un’altra grave perdita per la comunità religiosa lucchese, che oggi (9 gennaio) è in lutto per la scomparsa di don Samuele Tognarelli. Il parroco di Sant’Alessio è morto all’età di 92 anni, provocando dolore nei tanti parrocchiani che lo apprezzavano per il suo impegno.

Soltanto due anni fa c’era stata una festa molto partecipata con l’allora vescovo Italo Castellani per celebrare il traguardo dei suoi 90 anni. Da tanti anni don Samuele guidava la parrocchia e fino all’ultimo è stato un punto di riferimento per i fedeli.