Svaligiano una villetta poi selezionano la refurtiva in un campo

Hanno svaligiato una villetta, ripulendola di tutti gli oggetti di valore poi hanno trasportato la refurtiva in un campo nelle vicinanze e hanno selezionato il bottino.

E’ accaduto a Carraia, dove nelle ultime settimane si sono contati diversi furti in abitazione. Nell’ultimo caso, sono entrati in azione due malviventi, forse un uomo e una donna che erano stati notati aggirarsi in zona dai vicini di casa.

Approfittando dell’assenza dei proprietari da una villetta, i ladri sono entrati forzando una serratura. Una volta all’interno hanno visitato ogni singola stanza, trafugando gli oggetti di valore.

Poi per evitare di essere scoperti e proseguire il lavoro con calma, hanno portato la refurtiva in un terreno vicino lasciando a terra quello che non interessava.

I proprietari si sono accorti del furto appena rientrati e hanno dato l’allarme ai carabinieri che poi hanno ritrovato parte della refurtiva.