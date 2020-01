Trovato morto in casa a 54 anni

Non dava notizie di sé da alcune ore, così sono andati a cercarlo a casa. Purtroppo è stato così che è stato trovato privo di vita un uomo di 54 anni, nella sua abitazione di via Duca degli Abruzzi a Forte dei Marmi.

L’allarme è scattato attorno alle 21 di questa sera (9 gennaio). Il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza, su richiesta di alcuni familiari. Una volta entrati in casa i sanitari hanno trovato l’uomo privo di sensi. Purtroppo era già morto da qualche tempo, per cause che al medico del 118 sono apparse naturali.