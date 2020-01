Condominio Erp senza acqua calda da quindici giorni

Un condominio di case Erp dove da quindici giorni manca l’acqua calda. E la situazione è arrivata ormai all’esasperazione. Dopo le proteste con l’amministrazione condominiale, per un intervento urgente di riparazione, la polemica orami è arrivata al culmine.

Il condominio si trova in via della Chiesa a San Filippo e ospita, fra gli altri, anche disabili, anziani e invalidi al 100 per cento che, in questi giorni di freddo intenso, non possono fare la doccia o lavarsi a temperature accettabili.

I condomini hanno già avvisato più volte l’amministrazione di condominio, senza ricevere risposte rassicuranti. Ora l’appello si rivolge al Comune e all’Erp, che sono proprietari del condominio per risolvere una situazione che ogni giorno diventa più spiacevole.