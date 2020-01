Lutto a Pescaglia, morto l’ex sindaco Lando Baldassari

È lutto a Pescaglia per la scomparsa di Lando Baldassari. La comunità piange la perdita di una storica figura del paese: Balsaddasari, infatti, è stato sindaco di Pescaglia dal 1990 al 2004 e dal 2009 al 2014 nonché presidente della Comunità montana zona N dal 1981 al 2008. Lando Baldassari lascia i familiari all’età di 91 anni.

“Mi è appena giunta notizia della scomparsa, questa notte, di Lando Baldassari – il cordoglio del sindaco Andrea Bonfanti -. Sindaco dal 1990 al 2004 e poi dal 2009 al 2014, già amministratore del nostro comune dagli anni ’70, Lando ha certamente lasciato un segno nella vita amministrativa del comune di Pescaglia negli ultimi 40 anni. Alla famiglia vanno le mie personali condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale che rappresento”.

Fra i primi a ricordarlo anche il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro: “Giorgio te devi stare tranquillo. Diceva Lando, esperto sindaco e amministratore di lunga data, a me giovane fumino. Con lui ho sempre avuto un rapporto bello, rispettoso, complice”.

“Aveva nei miei confronti quasi un atteggiamento paterno – prosegue – eppure ogni volta che parlavamo mi sentivo considerato e leggevo attenzione nei suoi occhi. Le nostre lunghe conversazioni, mai politiche, quasi sempre a tavola, le ricordo con grande tenerezza. L’ho sempre chiamato Il sindaco, anche nelle occasioni private o professionali, perchè Lando è sempre stato quello, anche quando si occupava d’altro. Anche oggi, dopo aver appreso con un messaggio del figlio la triste notizia, mi avrebbe detto Giorgio te devi stare tranquillo. Per questo il burbero dolce Lando mi mancherà”.

“È un momento di grande dolore per la perdita di un amico che mi ha insegnato tanto e seguito fin dall’inizio del mio percorso politico”. Lo dichiara il consigliere Marco Martinelli ricordando Lando Baldassari. Ricordo di lui la sua instancabile voglia di fare per il bene della sua comunità, Pescaglia, per la quale ha dedicato grande parte della sua vita. In particolare i suoi continui viaggi a Roma al ministero dell’ambiente e al ministero delle infrastrutture da Altero Matteoli per ottenere finanziamenti utili per realizzare opere che hanno sensibilmente migliorato il territorio di Pescaglia”.

“Ricordo poi – prosegue Martinelli – con grande simpatia i momenti conviviali che amava organizzare al ristorante da Valentino a Fiano. Gli attestati con le onorificenze che ogni volta che andavo a trovarlo orgogliosamente mi mostrava così come le sue immancabili cravatte americane. La sua perdita lascia un grande vuoto tra noi. Esprimo sincere condoglianze a tutta la famiglia”.