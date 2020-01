Si ribalta dopo uno scontro in via di Picciorana

Paura per un incidente oggi (10 gennaio) all’ora di pranzo in via di Picciorana. Per cause in corso di verifica da parte della polizia municipale due auto si sono scontrate ed una si è ribaltata finendo la sua corsa appoggiata in bilico su un cordolo laterale.

Sul posto i vigili del fuoco, che sono intervenuti per liberare dal mezzo uno dei due conducenti e rimettere l’auto in carreggiata e l’ambulanza inviata dalla centrale unica del 118. Uno dei due feriti è stato condotto all’ospedale San Luca in codice giallo.