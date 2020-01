Aggressione omofoba, Palp Lucca: “Un’azione squadristica”

Sull’aggressione omofoba in un locale di Altopascio dice la sua anche Potere al Popolo Lucca.

“Un’azione squadristica in pieno stile – spiegano da Palp – che è il frutto di incessanti campagne nazionali e locali. Le aggressioni ai danni di persone gay, lesbiche e trans sono quasi quotidiane, e la risposta di chi si batte per un altro tipo di società, spesso è lieve, inesistente o di maniera”.

“Esprimere solidarietà non basta, se poi non si mettono in atto azioni e gesti concreti di sostegno – prosegue il movimento di sinistra – Anche perché c’è sempre chi cerca di negare che aggressioni come quella di venerdì sera, abbiano una matrice omofobica. Tutta la nostra vicinanza al ragazzo aggredito e a quelli insultati venerdì sera e a tutti coloro che non trovano la forza per denunciare le violenze che subiscono”.

Del tema parla anche Repubblica Viareggina: “È una cosa preoccupante che nel 2020 avvengano ancora atti violenti di matrice razzista o sessista. Noi di Repubblica Viareggina esprimiamo solidarietà a chi è stato vittima dell’ ennesima aggressione omofoba in provincia, considerando che sono venuti al locale con tanto di manganelli, assumendo connotati da camice nere del periodo più nero e più tetro della nostra storia. Bisogna rialzare la testa, manifestare in ogni modo il nostro orgoglio. Visto e considerato il clima di odio che si respira da quelle parti sarebbe auspicabile che il prossimo pride si facesse proprio a Lucca”