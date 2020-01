Cade dalla scala e finisce in ospedale

Cade in casa da una scala a pioli e finisce in ospedale. È successo oggi (12 gennaio) intorno all’ora di pranzo in una casa di Meati, frazione a sud est del Comune di Lucca.

Per cause tutte da chiarire un uomo stata facendo dei lavori su una scala a pioli molto alta, ha perso l’equilbrio ed è caduto.

Per lui, secondo quanto riscontrato dai sanitari inviati sul posto dalla centrale unica del 118, un forte trauma toracico che ha reso necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale San Luca.