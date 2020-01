Perde il controllo del parapendio e si schianta in una zona impervia a Pontemazzori, frazione collinare del comune di Camaiore.

Disavventura per un amante dell’outdoor oggi (12 gennaio) intorno all’ora di pranzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, inviati dalla centrale unica, che hanno avuto la necessità del supporto, per arrivare sul posto, dei vigili del fuoco.

Dopo il recupero il ferito è stato condotto in codice giallo all’ospedale Versilia. Per lui, inizialmente codificato in rosso per la dinamica dell’evento, l’ingresso al pronto soccorso è arrivato con un codice minore (giallo) per un forte trauma lombosacrale.