La Valle del Serchio piange la prematura scomparsa di Nicola Giuliani.

Nicola Giuliani era il direttore della Imball-Center con sede al Piaggione. Era appassionato di golf, socio del Golf Club Garfagnana, già membro del consiglio direttivo e giocatore della squadra agonistica del circolo.

“L’ottimismo – così lo ricordano al Golf Club – era la sua dote principale, estroverso, sorridente e sempre pronto a dare consigli a tutti. La sua presenza alla Club house non passava inosservata, da anfitrione sapeva creare un clima goliardico, ma sempre nel massimo rispetto di tutti e in maniera educata. Era un fautore del rispetto delle regole e dell’etichetta nel golf, che cercava di trasferire in maniera garbata e sempre con il sorriso sulle labbra. Si sapeva che Nicola non stava bene, ma la notizia è arrivata ai soci del Golf Club Garfagnana sabato durante una gara del Palla di neve al Golf Bellosguardo di Vinci. L’effetto ha disorientato tutti, si è pensato di interrompere il gioco, considerando però che Nicola era uno degli artefici di questo trofeo a squadre, di cui per anni è stato capitano di una formazione, la riflessione è stata una sola: “Nicola avrebbe detto…. Continuate e buon gioco a tutti”.

Domani (13 gennaio) alle 15 nella chiesa di Cerreto di Borgo a Mozzano verrà celebrata la cerimonia funebre.

“Molti di noi – dicono ancora al Golf Club – saranno presenti per dare l’ultimo saluto a Nicola e per abbracciare la moglie Clio e il piccolo Jacopo. Abbiamo messo insieme una serie di immagini, per ricordare il nostro compagno di gioco e amico Nicola“.

Un ricordo anche dal sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti: “Tutta la comunità si stringe attorno alla moglie Clio Castori, al figlio, alla sorella, alla famiglia tutta, per la prematura scomparsa di Nicola Giuliani. Un abbraccio grande da parte di tutta l’amministrazione comunale”.