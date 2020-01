Sosta selvaggia per il sabato sera in città: un bus resta bloccato al terminal dalle auto parcheggiate in divieto

Centro storico, è ancora sosta selvaggia. Sarà forse la stagione dei saldi che soprattutto in questo weekend ha riempito le strade del centro storico o una serie di appuntamenti culturali organizzati in città, ma la serata di sabato ha visto un grande afflusso di auto all’interno delle mura e nell’immediata periferia. Complice, anche, la gratuità dei parcheggi a partire dalle 17, come stabilito dall’amministrazione comunale.

La cronica mancanza di stalli, per chi continua a scegliere il mezzo privato per raggiungere la città, ha portata a vedere situazioni di sosta vietata un po’ ovunque, fuori e dentro le mura, con tanto di superlavoro della polizia municipale.

Due le situazioni più critiche, quelle nella zona di piazza Santa Maria e di piazzale Verdi. Nel primo caso ci sono stati casi di auto che hanno parcheggiato sugli spalti delle Mura a ridosso della porta.

Nel secondo caso intorno alle 19 si è verificato un caso che ha riguardato il trasporto pubblico. La sosta nei corridoi destinati ai bus extraurbani, infatti, ha impedito a lungo a un mezzo del Ctt Nord di partire per la sua destinazione. L’autista, infuriato, ha chiesto l’intervento della polizia municipale, che è intervenuta sul posto. Solo dopo molto tempo, più di un’ora, si è riuscita a stabilire la situazione, fra multe e rimozioni.

Della questione è stato interessato anche il sindacato, che sta valutando la possibilità di compiere azioni severe nei confronti dei trasgressori della sosta, compresa l’ipotesi di una denuncia per interruzione di pubblico servizio.