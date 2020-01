Tragedia sul monte Sella, muore coppia di escursionisti lucchesi

Un dramma consumato in pochi secondi. In una montagna che più volte aveva visto la coppia, marito e moglie, percorrere quesi sentieri.

Nel pomeriggio di oggi (12 gennaio) è finita in tragedia per due escursionisti, un uomo e una donna di 50 e 46 anni, che sono precipitati dalla cresta del Monte Sella. Si tratta di Jeffrey Grazzini, di origine statunitense ma da anni cittadino italiano, esperto dipendente della Gesam e della moglie, Letizia Rossi.

I due vivevano a Sant’Alessio ed erano sposati. Entrambi amanti della montagna hanno perso la vita propri lì dove era la loro grande passione. Alla Geal, dove Jeffrey era dipendente da anni dopo un’esperienza con una ditta in proprio di impiantistica, era persona molto stimata e punto di riferimento per tutti, molto stimato e ben voluto. E proprio dall’azienda arriva il cordoglio ai familiari della coppia dopo che è stata ufficializzata la notizia del ritrovamento dei due ormai privi di vita.

Dopo l’allarme lanciato da altre persone che percorrevano la zona, che hanno visto i due precipitare da un’altezza di almeno 50 metri, sono stati allertati i soccorsi coordinati dal Soccorso Alpino e Speleologo ed è stato fatto sollevare anche l’elicottero Pegaso 3 dall’aeroporto del Cinquale. Ma per i due non c’era più niente da fare e al Sast non è restato altro che far partire la squadra dal versante massese per recuperare i cadaveri.

L’allarme era stato dato anche dal rifugio Nello Conti, sopra l’antica via Vandelli: anche da lì, infatti, si era potuto vedere l’incidente dei due escursionisti, che stavano percorrendo il sentiero in cresta legati da una corda. Un passo falso, il terreno ghiacciato o una disattenzione hanno provocato la tragica caduta.

Il Monte Sella è al confine fra la provincia di Massa Carrara e quella di Lucca. L’incidente è accaduto sul versante massese della montagna.