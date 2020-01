Tornano le piogge in Lucchesia. Domani (14 gennaio) la previsione parla di nuvolosità sparsa con deboli piogge in pianura. Venti deboli variabili nell’interno, deboli o moderati meridionali lungo la costa e sui crinali appellinici. I mari sono poco mossi in aumento a mossi in serata al largo.

Mercoledì cieli ancora nuvolosi con possibili deboli piogge sul nord ovest con venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.