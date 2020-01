Non ha retto più. Di fronte all’ingiunzione di sfratto, ha prevalso la disperazione di un 41enne, inquilino in un appartamento di Corte Panattoni, una traversa di via Torino ad Altopascio. Di fronte all’idea di dover lasciare la casa, si è dato fuoco e provocato un incendio nell’abitazione che lo ha ferito gravemente. Nell’incendio che ha distrutto l’appartamento si è sviluppata una fiammata.

Sono stati attimi di paura attorno a mezzogiorno di oggi (13 gennaio) anche per i vicini di casa, che sono stati evacuati e tratti in sicurezza dai carabinieri di Altopascio che sono accorsi in zona e dai vigili del fuoco.

Anche il 118 ha inviato soccorsi: tre ambulanze e l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato in ospedale l’inquilino, ferito gravemtente, con il codice rosso.

di 11 Galleria fotografica Si dà fuoco e provoca l'incendio della sua abitazione









I vigili del fuoco, con più mezzi, si sono messi all’opera per mettere in sicurezza la casa. Una storia di disperazione sfociata in un epilogo drammatico.

Tutto, secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, è iniziato poco prima di mezzogiorno quando una donna ha suonato il campanello di casa. Era l’ufficiale incaricato dello sfratto e quando l’uomo ha ricevuto la notifica non ne ha voluto sapere.

Si è dato fuoco nell’abitazione, dove le fiamme hanno coinvolto anche alcune suppellettili e mobili, provocando una fiammata. L’ipotesi è che il 41enne di origini brasiliane, con una situazione piuttosto difficile da affrontare, si sia cosparso di liquido infiammabile e che si sia dato fuoco.

Subito dopo è uscito nel piazzale di fronte al suo appartamento – al primo piano di una palazzina di tre piani – ed era avvolto dalle fiamme. Il vicino che vive sopra di lui lo ha visto in quello stato: era come una torcia umana, ha poi raccontato ai carabinieri.

Una scena terribile, il cui film è quello di una tragedia sfiorata: l’uomo dopo che gli era stato notificato lo sfratto, protestando, era rientrato in casa e si era chiuso all’interno. E’ stato allora che ha preso quella disperata risoluzione: si è dato fuoco ed è uscito fuori, cadendo a terra. E’ in condizioni gravissime.

Dei vicini nessuno è rimasto fortunatamente coinvolto, anche se carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco hanno fatto allontanare tutti per precauzione.