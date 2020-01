Scontro tra Ape e mietitrebbia: ferito un pensionato

Un incidente che oltre che spettacolare è stato alquanto singolare. Soprattutto per i mezzi che sono rimasti coinvolti. E’ accaduto questa mattina (13 gennaio) sulla via Mammianese sud a Marginone e si tratta di uno scontro tra un Ape Piaggio e niente meno che una mietitrebbia, un “bestione” agricolo il cui conducente è rimasto illeso.

Non è andata così invece per il 70enne di Chiesina Uzzanese che si trovava alla guida dell’Ape: il mezzo si è cappottato e lui è stato sbalzato fuori ed è finito in mezzo alla strada.

E’ stato condotto in ambulanza al pronto soccorso del San Luca ma le sue ferite non destano particolari preoccupazioni. I rilievi dell’incidente sono stati affidati agli agenti della polizia municipale di Altopascio.